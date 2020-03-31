الأنبا إشعياء يوجه رسالة لأقباط طهطا باللغة الإنجليزية

وجّه الأنبا إشعياء، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطهطا وجهينة، رسالة روحية جديدة لأقباط الإيبارشية باللغة العربية والإنجليزية.تضمنت الرسالة عدد آيات من الكتاب المقدس، لدعمهم روحيًا عقب قرار تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين للحد من التجمعات.وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس «كورونا»، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة.