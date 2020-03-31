«التعليم» توضح طريقة الحصول على أكواد اختبار الصف الأول الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، طريقة الحصول على أكواد اختبارات الصف الأول الثانوي.◘ أولًا: يتم تسجيل الدخول من خلال الرابط التالي:‏http:thaneduone.emis.gov.egindex.aspx◘ ثانيًا: ندقّق البيانات كلها كالعنوان أو التليفون ونراجع البيانات الأساسية مثل اللغة الثانية والاسم وإذا وجد أي خطأ يتم الرجوع للمدرسة.ثالثًا: تظهر لنا أكواد الامتحان في كل يوم لكل مادة وتوقيت الدخول الذى يجب الالتزام به ويمكن طباعتها ونحتفظ بها.كانت وزارة التعليم قد أعلنت مواعيد الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي من 5 - 22 أبريل 2020 والساعات المحددة لأداء الاختبار حسب كل محافظة.قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إنه سيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا وفقًا للجدول، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.