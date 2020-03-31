وكيل إيبارشيّة روما «أونلاين»: عظة لدعم الأقباط روحيًا

وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس «كورونا»، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة.





ألقى الراهب ثاوفيلس السرياني، وكيل إيبارشيّة روما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، عظة روحية من كنيسة العذراء مريم بروما، عبر تقنية البث المباشر من خلال الصفحة الرسمية للإيبارشيّة.وتحرص إيبارشية روما على تقديم عظات روحية (أونلاين)؛ للتواصل مع الأقباط ودعهمهم روحيًا.