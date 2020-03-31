تعقيم سيارات الإسعاف بعد نقل حالات كورونا لـ«النجيلة المركزي»

استقبل مستشفى النجيلة المركزي بمحافظة مطروح، مساء اليوم، سيدتين محولتين من مستشفي حميات الإسكندرية بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.وقام مسؤول مكافحة العدوى بتطهير سيارتي الإسعاف بعد وصول الحالتين إلى منطقة العزل تحت إشراف الدكتور محمد أحمد سعدية مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بمطروح.ورصدت «الدستور» إجراءات تطهير وتعقيم السيارة بالكلور المخفف طبقًا للمعايير التي أقرتها وزارة الصحة، وبناءً على تعليمات الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية.