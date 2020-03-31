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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هل ينتقل فيروس كورونا من الحيوانات الأليفة؟

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 11:23 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
ياسمين عباس
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نفى الدكتور محمد سعد، مدير المعهد القومي لبحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، كل ما تردد بخصوص انتقال فيروس كورونا المستجد من الحيونات الأليفة إلى الإنسان.

وأضاف سعد، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن سلالة فيروس كورونا موجودة منذ زمن طويل في الحيوانات، وجرى التعامل معها من خلال الأمصال واللقاحات التي أنتجها المعهد، أما سلالة "كوفيد- 19"، فهي أحد سلالات كورونا المتحورة بشكل مستمر، حيث إنها دائمة التحور للمحافظة على استمرارها في الطبيعة لهذا أيضًا التحكم فيها صعب.

وأشار مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية، إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا مع الهيئات البيطرية في مصر؛ لمواجهة أي فيروسات أو الأمراض التي قد تؤثر على الثروة الحيوانية والداجنة في مصر، مثل فيروسات حمى الوادي المتصدع، أو السعار.

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