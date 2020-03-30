الجمارك تواصل إجراءاتها لتفادى انتشار فيروس كورونا

فى ظل توجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد، وفى إطار تعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتكثيف الجهود والإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم، قامت اللجنة المشكلة من الجمارك اليوم، وبالتنسيق مع أحمد مرسى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بجمارك الإسكندرية وحسن خميس ومحمد عادل أعضاء نقابة العاملين بجمارك الإسكندرية ومجدى البكارى رئيس نادي جمارك الإسكندرية بتشكيل فريقي عمل علي النحو التالي:الفريق الأول بميناء الإسكندرية وشمل الإدارة العامة للمناطق اللوجستية (الأولي والثانية والثالثة) بحضور محمد حسن شوشة مدير إدارة خدمات الاستثمار إلى اللجنة، وذلك للاستعانة بخبراته في مجال الكيماويات، وقام الفريق بتطهير وتعقيم المكاتب الإدارية والأرضيات والأفراد بأسلوب علمي من حيث الطرق والمواد الكيميائية المستخدمة.والفريق الثاني بميناء الدخيلة وشمل تطهير وتعقيم المكاتب الإدارية بالإدارة العامة للمنافذ وجمارك الصادر والمركز المطور والسماح المؤقت.كما تم تعليق البوسترات الإرشادية وقام المسئولون بتقديم التوعية الصحية للعاملين، وتوضيح مخاطر الفيروس وكيفية التعقيم والوقاية في تلك الأماكن.وعلى جانب آخر، قام أعضاء اللجنة بجمارك القاهرة تحت إشراف المهندس وليد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للدعم الإداري بتوزيع المستلزمات الطبية والمطهرات وتعقيم مبنى جمرك السبتية ومبنى البرج برئاسة المصلحة وتقديم ونشر التوعية الصحية والطبية بالشاشة ومواقع التواصل الاجتماعي.