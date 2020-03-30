نقيب أطباء بورسعيد يكشف حقيقة عدم توافر جهاز تنفس لـ أحمد اللواح

نعى الدكتور مصطفى السعيد، نقيب أطباء بورسعيد، الدكتور أحمد اللواح أول طبيب مصري يتوفى بسبب إصابته بفيروس كورونا.وقال السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الدكتور أحمد اللواح، عزل نفسه في البيت عندما علم أن نتائج أحد المرضى الذي حلل له كانت نتائجه إيجابية لفيروس كورونا.وأردف: "أول ما ظهرت عليه الأعراض الحرارة مع الكحة الشديدة وضيق في التنقس، اتعمل له مسحة pcr، وتبين إصابته ونقل لمستشفى التضامن".وأكد أنه توفر له جهاز تنفس صناعي، وليس كما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي.وصل جثمان الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذي توفي بمستشفى أبوخليفة - مستشفى العزل - في الإسماعيلية، إثر إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، عصر اليوم إلى مقابر محافظة بورسعيد في حي الزهور.