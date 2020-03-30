باكستان تدين إطلاق صاروخين على السعودية

أدانت باكستان، اليوم، بشدة إطلاق صاروخين بالستيين تجاه الرياض وجازان في المملكة العربية السعودية.وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان أوردته (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)، أن باكستان تستنكر هذا الهجوم، وتجدد دعمها وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد يهدد أمنها وسلامتها.