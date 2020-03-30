8 إصابات جديدة بكورونا فى الجزائر

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم تسجيل 8 حالات إصابة بفيروس كورونا بين الخاضعين للحجر الصحي من القادمين من الخارج، وتم نقلهم إلى المستشفيات للخضوع للعلاج الطبي، واتخاذ كل التدابير لتفادي انتشار الفيروس إلى أشخاص آخرين.ويخضع 4448 جزائريا للحجر الصحي في 19 فندقا ومنشأة سياحية على مستوى البلاد منذ 14 يوما، عقب عودتهم إلى الجزائر من 10 دول، هي إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والمغرب وتونس والإمارات العربية المتحدة وبلجيكا وألمانيا والبرتغال.وحسب الوكالة، فإن الجزائر سخرت كافة الإمكانيات المادية واللوجستية لنقل هؤلاء مباشرة بعد خروجهم من الفنادق، حيث سيتم نقلهم في حافلات معقمة خاصة إلى شركة الخطوط الجوية الجزائرية وإلى ميناءي وهران والجزائر العاصمة، حتى يتمكنوا من استعادة جوازات سفرهم التي بقيت محجوزة عند دخولهم أرض الجزائر، وكذا إخراج سياراتهم من الميناءين، كما سيتم نقل بعضهم بمعرفة أسرهم.