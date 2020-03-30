إحالة مسجل خطر قتل شاب بدار السلام للجنايات

أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الاثنين، إحالة مسجل خطر، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل جاره بطلقة خرطوش في دار السلام.كشفت التحقيقات عن أن المتهم دأب؛ منذ خروجه من السجن في قضية استعراض قوة وبلطجة، على افتعال المشاجرات مع جيرانه.وأضافت التحقيقات أن المجني عليه أحمد محمد "زيزو" 25 سنة، تدخل للدفاع عن أحد جيرانه من تعدى المتهم المستمر، فنشبت مشاجرة بينهما.وأوضحت التحقيقات أنه يوم الحادث، كان المتهم يعتدي بالضرب المبرح وطعنات بمطواة على صديق الضحية، فتدخل للدفاع عن صديقه، فأطلق المتهم صوبه طلقة خرطوش أصابت صدره فلفظ أنفاسه الأخيرة أمام المارة.وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بعد اختبائه لدى أحد أصدقائه، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.