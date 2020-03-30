إخلاء سبيل 4 متهمين بخرق حظر التجوال بالسلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل 4 متهمين بخرق حظر التجوال، بكفالة 3 آلاف جنيه.وكانت بداية الواقعة بمرور الدوريات الأمنية بمحيط قسم السلام، للتأكد من تطبيق قرار حظر التجوال، وخلال المرور الأمنى تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص بتهمة خرق حظر التجوال.تم اصطحابهم لقسم السلام وتحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بفرض حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً لمواجهة فيروس كورونا المستجد.