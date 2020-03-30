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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء تسليم شرائح التابلت لطلاب الأول الثانوى بالغربية

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:29 م
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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بدأت مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم، مرحلة تسليم شرائح بيانات التابلت التعليمي لطلاب الصف الأول الثانوي على مستوى جميع الإدارات التعليمية العشر.

برعاية الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورعاية وحضور الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبإشراف ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

ففي مدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية، "الأحمدية الثانوية سابقا"، تم تسليم شرائح البيانات للتابلت التعليمي، بحضور محافظ الغربية، يرافقه وكيل الوزارة، حيث بدأ الاستقبال بقياس درجة الحرارة لجميع الحضور وتعقيمهم بالمطهرات قبل الدخول للمدرسة، ثم تفقد محافظ الغربية مراحل تسليم الطلاب للشرائح، وتبين انضباط وانتظام جميع الطلاب المستهدفين من الاستلام، وتباعد كل طالب عن الآخر بمسافة كبيرة تضمن لهم عدم الاختلاط ببعضهم البعض منعًا لانتشار الأمراض.

يأتي ذلك ضمن تعليمات وتوجيهات وكيل الوزارة لجميع مديري عموم الإدارات التعليمية، بضرورة تنظيم مقاعد للطلاب المستهدفين بالاستلام بينهم مسافة لا تقل عن متر منعًا لانتشار الأمراض، كما تم التنبيه أيضًا بضرورة قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب والعاملين قبل الدخول للمدارس.

وكان قد أكد محافظ الغربية على تخصيص 10 مدارس علي مستوى المحافظة لتسليم شرائح التابلت للصف الأول الثانوي اعتبارًا من اليوم، بواقع مدرسة ثانوى بكل إدارة.

ومن ناحية أخرى، مر الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على مدرسة السادات الثانوية بطنطا، والسنطة الثانوية الصناعية، لمتابعة تسليم الطلاب المستهدفين شرائح التابلت، ووجه بضرورة عدم الاختلاط بين جميع الطلاب بعد الخروج من المدرسة.

من ناحيته، أوضح وكيل الوزارة أنه تم التنسيق مع الشركة، بحيث يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على الشريحة بسهولة دون الحاجة للتزاحم أو التكدس أمام فروع ومراكز مبيعات الشركة، خاصة في ظل الإجراءات الحالية التي تم اتخاذها لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تتطلب وجود مسافة آمنة بين العملاء، والانتظار في أماكن جيدة التهوية.

وتابع: حيث تشمل المدارس مدرسة السادات الثانوية بنات بالجلاء شرق طنطا، مدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية "الأحمدية سابقا" غرب طنطا، مدرسة السادات الثانوية بنين بشرق المحلة، مدرسة صلاح الدين الرسمية للغات غرب المحلة، مدرسة مختار كامل الثانوية بنات بزفتي، مدرسة السنطة الثانوية الصناعية العسكرية بالسنطة، مدرسة السادات الثانوية للبنات بسمنود، مدرسة الجمهورية الرسمية للغات ببسيون، مدرسة قطور الثانوية المشتركة بقطور، مدرسة الشهيد محمد هاني لاشين الثانوية بنين بكفر الزيات.

وأكد "حسن" أن جميع الإدارات قامت بعمل جدول تسليم لشرائح التابلت يوميًا بالمدارس المحددة السابق ذكرها لتشمل جميع المدارس الثانوية لديها، من اليوم وحتى الخميس الثاني من أبريل، وتم التنبيه على جميع الطلاب المستهدفين بضرورة مراجعة المدارس لمعرفة موعد تسليم شريحة التابلت التعليمي.

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