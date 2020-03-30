تعقيم 13 منشأة ضد فيروس كورونا بالوادى الجديد (صور)

صرح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بأنه في إطار إجراءات التعقيم والتطهير التي تقوم بها المحافظة لجميع المنشآت والمرافق والميادين بالمراكز المختلفة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قامت مديرية الطب البيطري بتعقيم ١٣ منشأة على مستوى المحافظة.وأكد محافظ الوادي الجديد، أنه تم وضع خطة للتعقيم اليومي بكافة المدن والقري، بالإضافة إلى مساهمات المبادرات المجتمعية في هذا المجال وحملات التعقيم بمداخل المحافظة الأربعة لمنع انتشار الفيروس وحماية صحة المواطنين، موضحًا أن خطة التعقيم شملت عددًا من المواقع بقرى ناصر الثورة والمنيرة بالخارجة، والبشندي ببلاط، والجديدة والقصر بالداخلة، وجورمشين وبغداد بباريس.