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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

قصة أطول لحن في حياة عبادي الجوهر والأغنية المجهولة

الأحد 29/مارس/2020 - 10:54 م
عبادي الجوهر
عبادي الجوهر
سناء إسماعيل
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كشف الفنان السعودي عبادي الجوهر، قصة أطول لحن في حياته، وكان لأغنية "لا إنتي وردة"، والذي بدأ تلحين مقدمته من باريس، في شهر سبتمبر.

وقال خلال لقائه في برنامج "كربول كاريوكي"، مع الفنان هشام الهويش، والمذاع عبر فضائية "إس بي سي"، السعودية، إن الأغنية من كلمات الأمير بدر عبد المحسن، وبعد فترة من تلحين المقدمة عدنا إلى السعودية، وبعدها بشهر لحنت الفقرة الأولى منها.

وأضاف: "جلست انتظر باقي اللحن لأشهر وكلما اتصلت عليه يقول إنه انشغل بشيء آخر، وفي شهر سبتمبر أعطاني الجزء الأخير من الأغنية ووقتها لحنته أثناء جلوسي على القهوة وظللت أردد اللحن لحين وصولي للمنزل حتى لا أنساه، وكان من أفضل الألحان التي لحنتها في حياتي".

كما كشف خلال الحلقة أن أغنية "خلاص ارجع"، وصلته كلماتها عبر "الواتساب"، ولا يعرف من كاتبها إلى الآن.

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