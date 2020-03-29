الأنبا ديمتريوس يترأس اجتماعه العام عبر البث المباشر

ترأس الأنبا ديمتريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوى وتوابعها بالمنيا، اجتماعه العام مساء اليوم، دون حضور من الأقباط، وذلك عبر تقنية البث المباشر من خلال الصفحة الرسمية للإيبارشية.وألقى نيافته عظة روحية، من الكنيسة المرقسية بملوي "مقر المطرانية" للأقباط هناك، وذلك في إطار حرصه على التواصل معهم عبر خدمة البث المباشر للإيبارشية، وذلك بعد قرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية وغلق الكنائس لمدة أسبوعين.وكان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد قرر تعليق كافة الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين، وذلك للحد من التجمعات للوقاية من فيروس "كورونا".