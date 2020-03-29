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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

طبيب بـ«الصحة العالمية»: هذه الدول عرضة لموجة جديدة من كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 07:26 م
كورونا
كورونا
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور أمجد الخولي، أستاذ الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن مراحل انتشار فيروس كورونا تبدأ بخلو الدولة من وجود أي حالات ثم توافد حالات مصابة من الخارج، ثم انتقال الفيروس بشكل محدود في التجمعات البسيطة ومن ثم يصل إلى المستوى الشعبي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مصر تسعى حاليًا لعدم الوصول إلى مرحلة الانتقال على المستوى الشعبي.

وأكد الخولي، أن الفترة الحالية فاصلة بين الانتقال للمستوى الشعبي وبين اختفاء المرض، مؤكدًا أن الأمر مرهون بالالتزام بالحجر الصحي وعدم الاختلاط ووعي الناس.

وأشار إلى أنه في حال الالتزام بالإجراءات الاحترازية فإن المرض سيختفي وفرص انتشاره ستزول، وذلك بناء على تجارب دول كثيرة.

وأوضح الدكتور أمجد الخولي أن مصر في المرحلة الأولى والانتشار محدود، وهذا يمثل عبئًا أكبر على الدولة لأنها تحاول عدم الوصول للمرحلة التالية التي ينتشر فيها المرض بشكل كبير يصعب السيطرة عليه، مشيرًا إلى أن الفرصة سانحة أمام المواطنين لتقليل انتشار المرض.

ولفت أستاذ الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن الصين أو أي دولة لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية ستكون عرضة لموجة جديدة من فيروس كورونا.

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