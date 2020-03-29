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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل إعادة 37 مصريًا عالقًا فى تونس

الأحد 29/مارس/2020 - 07:18 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
رباب الأهواني
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة وجميع أجهزة الدولة تعمل على حل أزمة المصريين العالقين في الخارج، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على إعادة 37 من المصريين العالقين بمطار تونس، حيث تلقت العديد من الاستغاثات والمناشدات من المصريين العالقين هناك.

وأضافت نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تغطية خاصة ضد كورونا" المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، أنها تواصلت مع السفير المصري في تونس، وعلمت بمشكلة أن هناك خطوط طيران تونسية جاءت لأخذ تونسيين عالقين من مصر، ولسبب ما ونتيجة إجراءات معينة تأخرت الطائرة ولم تخرج من المجال الجوي التونسي.

وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها تواصلت مع وزير الطيران المدني الذي أصدر تعليمات للتنسيق مع الخطوط الجوية التونسية، لنقل المصريين العالقين في مطار قرطاج بتونس، مشيرة إلى أنه جارِ تسجيل بيانات المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية بالسفارات المصرية حتى يتثنى إخطارهم بالرحلة القادمة من واشنطن لجميع العالقين، فضلًا عن أن هناك عالقين في كينيا، وهناك تعاون وشيك مع وزارة الطيران المدني لوضع كينيا كبؤرة لتجميع جميع العالقين المصريين في إفريقيا.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تواصلها مع الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، الذي عمل على التنسيق مع الخطوط الجوية التونسية، لنقل المصريين العالقين في مطار قرطاج بتونس، بعد تلقيها مناشدة من 37 مصريًا عالقًا بدولة تونس.

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