رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوروجواى تسجل أول وفاة بفيروس كورونا.. وتصل لـ303 إصابات

الأحد 29/مارس/2020 - 03:30 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
أكدت أوروجواي، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، مع ارتفاع إجمالي الإصابات لأكثر من 300 في البلد الذي يصل سكانه لنحو 3.5 مليون.

وقالت وزارة الصحة في تقرير، إن المسئول السابق رودولفو جونزاليس ريسوتو والبالغ من العمر 71 عاما، توفي بعد إصابته بالفيروس الذي أصاب نحو 700 ألف شخص بأنحاء العالم وأودى بحياة أكثر من 30 ألفا.

وكانت امرأة من أوروجواي عمرها 82 عاما توفيت في وقت سابق من مارس ثبتت إصابتها بالفيروس، لكن التشخيص أظهر أن سبب الوفاة هو مرض السرطان الذي كانت تعاني منه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات: المكالمات والإنترنت للأطباء في المستشفيات مجانًا

الأرصاد: غدًا طقس معتدل.. والقاهرة 29 درجة

الصحة: 6 وفيات و40 إصابة جديدة بكورونا

وزير الاتصالات يكشف أسباب ضعف شبكات الإنترنت في مصر (فيديو)

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

الأكثر قراءة

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

علاج فيروس كورونا.. حقيقة استخدام عقاقير الإيدز فى محاربة «كوفيد -19»

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

وزير التعليم يعلن عن الأجزاء المحذوفة من المناهج للطلاب اليوم

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

منوعات

رسام يوثق أزمة «كورونا» بأكثر من 60 كاريكاتيرًا ساخرًا (صور)

وفاة أول رضيع جراء كورونا فى أمريكا

فيتنام تغلق أكبر مستشفياتها لتفشي كورونا

صناعة الطيران اليابانية تخسر 9.3 مليار دولار بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
شائعات مضللة.. وأخرى قاتلة
د.أحمد الخميسى
أنطون تشيخوف.. بطولة الأطباء
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نجم الدين الحفنى.. ذاق حلاوة الغِنى بعد شظف العيش
د.كريمة الحفناوى
فيروس كورونا التحديات والتعاون والتكاتف
المزيد

الثقافة

الصين تكتب أغنية في حب مصر

5 روايات لمحمد البساطي يرشحها الناقد محمود عبد الشكور

«القطط الصغيرة» وفرقة «رضا» ضمن عروض «الثقافة بين ايديك»

«ويبقى شيء في القلب».. رواية جديدة لـ فاطمة علي مبارك