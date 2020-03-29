أوروجواى تسجل أول وفاة بفيروس كورونا.. وتصل لـ303 إصابات

أكدت أوروجواي، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، مع ارتفاع إجمالي الإصابات لأكثر من 300 في البلد الذي يصل سكانه لنحو 3.5 مليون.وقالت وزارة الصحة في تقرير، إن المسئول السابق رودولفو جونزاليس ريسوتو والبالغ من العمر 71 عاما، توفي بعد إصابته بالفيروس الذي أصاب نحو 700 ألف شخص بأنحاء العالم وأودى بحياة أكثر من 30 ألفا.وكانت امرأة من أوروجواي عمرها 82 عاما توفيت في وقت سابق من مارس ثبتت إصابتها بالفيروس، لكن التشخيص أظهر أن سبب الوفاة هو مرض السرطان الذي كانت تعاني منه.