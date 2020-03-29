ياسر قورة يطالب بتأجيل أقساط «التأمين» 6 أشهر بسبب كورونا

طالب المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد السابق، مد مبادرة هيئة الرقابة المالية، لعملاء شركات التأمين العاملة بالسوق المصري، لتشمل حملة وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.وشدد قورة، في بيان،على ضرورة منحهم مهلة ستة أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم بخلاف ما ورد بوثائق التأمين، لافتا إلى أن الظروف الراهنة كان لها انعكاسات سلبية على هؤلاء المواطنين الذين يمثلون ما يقرب من 3 ملايين و500 شخص على مستوى الجمهورية.وطالب مساعد رئيس الحزب السابق، بتأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم، وعدم تطبيق أي غرامات تأخير أو فوائد أو أي عباء مالية أخرى أثر ذلك، مؤكدا أن فيروس كورونا كان له انعكاسات سلبية على جميع المواطنين الذين تشملهم شركات التأمين العاملة بالسوق المصري، والحاصلين على قروض صغيرة ومتناهية الصغر.وأشار قورة، إلى أن الدولة اتخذت حزمة من القرارات الاقتصادية التي تهدف لحماية الفئات غير القادرة، من خلال احتواء التداعيات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة واحتواء آثار فيروس كورونا، مؤكدا أن الهدف من قرار التأجيل تحقق الاستقرار لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وما يتبعهم من أنشطة اقتصادية ممتدة بين قطاع عريض من المواطنين له أولوية مجتمعية في منحه الاستقرار، والاستمرار في سريان وثائقهم والاستفادة من المزايا التأمينية للوثائق وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها.