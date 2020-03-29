حبس صاحب ثلاجة بكبدة فاسدة

قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، حبس صاحب ثلاجة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 3 أطنان كبدة وسجق فاسدة فى دائرة القسم، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.وتمكنت حملة تموينية في ضبط المدير المسئول عن الثلاجة التى يستخدمها لحفظ السلع الغذائية "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بمحافظة القاهرة، لحيازته كمية قدرها (3،650 طن ) " كبدة، سجق" معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.