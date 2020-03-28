هل يقضي «السيشوار» على فيروس كورونا؟

قال الدكتور عادل خطاب استشاري الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس، إن "لدينا فرق من الأطباء من جامعات المختلفة شاركت في مستشفيات العزل وتستمر مشاركتهم لمدة 14 يومًا وحالتهم النفسية عالية جدًا ويكونون سعداء جدا أثناء عودتهم، كما ان الحالات التي أصيبت منهم بالفيروس شفيت تمامًا".وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» حقيقة قضاء «السيشوار» على فيروس كورونا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن ارتفاع درجات الحرارة وتسببه في موت الفيروس غير صحيح، لأن بعض الدول مرتفعة الحرارة أصيبت به.وأشار إلى أن نظرية ارتفاع درجات الحرارة وتسببها في القضاء على الفيروس جاءت بسبب أن الإصابة بالإنفلونزا تكون عالية في نوفمبر وتقل تدريجيًا في أول إبريل، وعن كورونا منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لا يوجد شيء يؤكد الموضوع.