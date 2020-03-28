رحلة استثنائية.. عودة 140 مصريًا من عمان

عادت إلى القاهرة، اليوم السبت، رحلة مصر للطيران الاستثنائية القادمة من سلطنة عمان، وعلى متنها نحو 140 مصريًا من الراغبين في العودة إلى البلاد.كانت الطائرة وهى من طراز B737-800 قد غادرت القاهرة، مساء أمس، استجابة لنداءات بعض المواطنين المصريين العالقين الذين تواجدوا في الخارج بصفة مؤقتة ولم يتمكنوا من العودة إلى البلاد قبل تنفيذ قرار تعليق الطيران إلى المطارات المصرية يوم 19 مارس الحالى ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.واستقبل فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران ومطار القاهرة وموظفى المحطة الركاب المصريي، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم جميعًا من قبل فرق الطب الوقائي بالحجر الصحى فى المطار، وتم إنهاء إجراءات وصولهم.