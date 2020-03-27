وائل الإبراشى: تجمعات المصريين قنابل موقوتة

علق الإعلامى وائل الإبراشى، على حظر التجوال الذى طبق فى مصر، مشيرًا إلى أن هناك اختلافا كبيرا بين ساعات الصباح والمساء، وأن المصريين أكثر التزامًا فى فترات الليل.وتابع: "رغم أن هناك عددا كبيرا من المواطنين لم يتخلوا عن ثقافة التجمعات فى الفترة النهارية خاصة على الشواطئ كما لو كان الأمر نحن فى إجازة، وليس فى أمر احترازى للوقاية من فيروس كورونا القاتل".وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر قناة الأولى المصرية، أن مصر فى حالة تحصين وعليه الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشددًا على أن العالم يعيش حالة من الفزع الشديد، نظرًا لم وجود دولة لم يطالها الوباء، وتابع:"ألف حالة وفاة فى إيطاليا اخلال يوم واحد وهذا مؤشر خطير.. هناك إحباط عالمى يتعلق بالوباء".واستعرض "الإبراشى"، فيديو لتجمعات على شاطئ الإسكندرية، واصفًا الأمر بالكارثة والمصيبة، كون التجمعات والأسواق قنابل موقوتة وعلينا إعادة النظر فيها لكى يتم القضاء عليها بشكل عملى لحماية المصريين، وتابع: "هذا موت بطئ".