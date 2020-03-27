حريق داخل شقة سكنية في إمبابة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة إمبابة دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة إمبابة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.