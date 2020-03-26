صيني يخترع حقيبة لحماية الأطفال من «كورونا»

صمم شاب صيني حقيبة لحماية طفلة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تشبه سفينة فضائية مصغرة.وعرضت قناة "العربية"، تقريرا عن الحقيبة يظهر إمكانيتها إذ أنها تقوم بعزل الطفل تمامًا عن الخارج وفيها مواصفات آمان عالية وأربطة محكمة لحملها ولها سطح متين ضد الصدمات، كما يوجد بها أنابيب لضخ كميات كافية من الأوكسجين عند الحاجة، وكذلك جاز لفحص جودة الهواء ومستوى ثاني لأوكسيد الكربون، وقفازات مطاطية لاستخدامها عند إطعام الطفل.