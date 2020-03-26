القباج: مد صرف المعاشات لمواجهة كورونا.. و«كمامات» لمستحقيها

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مد فترة صرف المعاشات على مدار 12 يومًا، لتخفيف الضغط، مع إتاحة "الماسكات" والقفازات لمستحقيها، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأضافت الوزيرة، خلال اجتماعها اليوم عبر "فيديو كونفرس" بمجلس الوزراء، أنه تم الاجتماع مع الجمعيات الأهلية، وتقسيم العمل بشأن توزيع الأغذية، وأدوات النظافة والمطهرات، وكذا الأدوية، والتوعية مستمرة، لافتة إلى توزيع كواشف حرارية وماسكات ومطهرات ومنظفات أكثر من 1300 دار رعاية، بالتعاون مع الجهات الأهلية، كما يتم تنفيذ حملة مكثفة حاليًا ضد استعمال "الشيشة"، حتى لا يتضرر المواطنون.وأوضحت القباج، أن هناك نحو 480 ألف متطوع على مستوى الجمهورية بالتعاون بين الجمعيات الأهلية، وستكون هناك غرفة عمليات مركزية بالهلال الأحمر، وسيكون هناك تعبئة للموارد في الوقت الحالي، لنكون جاهزين لتوفير الدعم المطلوب، سواء للمستشفيات أو المواطنين، مضيفة أنه يتم حاليًا تقسيم العمالة غير المنتظمة لشرائح وحصر المتضررين منهم، للتعامل معهم.