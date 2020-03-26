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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط: خطط للقضاء على المؤشرات السلبية لبرامج السكان

الخميس 26/مارس/2020 - 02:27 م
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على أهمية القضية السكانية والعمل على خفض معدلات الزيادة السكانية غير المبررة بكل الطرق الممكنة، خاصة أنها تؤثر على معدلات الإنجاز وتحقيق التنمية، وهو ما يحول دون إحساس المواطنين بارتفاع معدلات النمو، جاء ذلك خلال لقائه بفتحي صلاح عامر، مدير وحدة السكان بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط -في بيان له- إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للعمل على قضايا السكان ووضع حلول وتنفيذ الخطط الموضوعة وتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية، طبقًا لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

استعرض الاجتماع ما تم إنجازه وتنفيذه خلال الفترة الماضية والخطط الموضوعة في هذا الشأن لتنفيذها خلال الفترة القادمة، بالتنسيق والمشاركة مع شركاء العمل والمجتمع المدني والأنشطة الخاصة بالقضية السكانية ومؤشرات المحافظة واختصاصات المجلس القومى للسكان ووحدة السكان بالمحافظة والتنسيق بينهما.

وأوضح المحافظ أنه يقدم كل سبل الدعم الممكنة لهذه القضية المهمة التي تمس الدولة ككل، على أن يقوم بتذليل العقبات التي قد تقف حيال تنفيذ مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" والذي يتم تنفيذه بـ 5 محافظات الأعلى في معدلات الإنجاب والنمو السكاني من بينها محافظة أسيوط.

وأردف أن ذلك يتم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، لافتًا إلى دراسة ومناقشة مقترحات وحلول لبعض التحديات والعقبات التي تواجه تنفيذ خط سير العمل بالمحافظة، وذلك لضرورة القضاء على المؤشرات السلبية لبرامج السكان، مشيدًا بمشاركة الشباب وضمهم للوحدة لتنفيذ الأنشطة السكانية المختلفة بالمحافظة، فضلًا عن الدور المهم لمنسق المسئولية المجتمعية للمجلس الإقليمي للسكان، وهو ما يساعد في فى تسريع العمل بإيجابية عالية خلال المرحلة المقبلة.

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