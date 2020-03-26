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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تعلن الأدوية المستخدمة في علاج كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 02:12 م
وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان نشرة بقائمة الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا المستجد، وفقًا للخطوط الاسترشادية العلاجية الصادرة من وزارة الصحة والسكان.

وتضمنت النشرة أدوية: Paracetamol كخافض للحرارة، وOseltamivir المستخدم كمضاد للفيروسات للمرضى دون أعراض فى العزل المنزلى، والمرضى كبار السن بأمراض مزمنة بالمستشفى لحين ظهور نتيجة تحليل الفيروس، وللمرضى بعد ظهور إيجابية التحليل.

كما تضمنت النشرة دواء Cephalosporins كعلاج تجريبي للمرضى كبار السن بأمراض مزمنة بالمستشفى لحين ظهور نتيجة تحليل الفيروس، وHydroxychloroquine للمرضى بعد ظهور نتيجة إيجابية للتحليل، وChloroquine للمرضى بعد ظهور نتيجة إيجابية للتحليل.

وتتضمن القائمة عقار Lopinavirritonavir للمرضى بعد ظهور إيجابية التحليل فى حال وجود موانع لاستخدام العقارين السابقين، وعقار Azithromycin، ويؤخذ مع العلاجات المضادة للفيروسات للمرضى المصابين بالفيروس ويتم معالجتهم بالعناية المركزة.

وتضمنت عقار Hydrocortisone، يؤخذ للمرضى المصابين بالفيروس ويتم معالجتهم بالعناية المركزة ويعانون من هبوط فى الدم، وعقار Tocilizumab، يؤخذ للمرضى المصابين بالفيروس ويتم علاجهم بالعناية المركزة وفقًا للاستجابة المناعية للفيروس، وعقار Methyl prdnisolone، فى حال عدم توافر العقار السابق حيث يستخدم في الحالة نفسها.

كما تضمنت النشرة therapeutic anticoagulants e.g. low Molecular weight heparins or heparin، ويستخدم للمرضى المصابين بالفيروس، ويتم معالجتهم بالعناية المركزة وفقًا لمعدلات التجلط في الدم فى مرضى الحالات الحرجة.

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