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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إطلاق قناة «روتانا كيدز» للأطفال إبريل المقبل

الخميس 26/مارس/2020 - 02:12 م
روتانا كيدز
روتانا كيدز
منار إبراهيم
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تطلق شبكة قنوات روتانا قناة جديدة "روتانا كيدز" وهي موجهة للأطفال، وذلك ضمن خطتها الجديدة في مطلع شهر إبريل المقبل، لحث المواطنين والأهالي لعدم الخروج من منازلهم خلال هذه الفترة والحفاظ على اتباع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويقدم محتوى روتانا كيدز كاملًا باللغة العربية الفصحى، فإلى جانب البرامج التي أنتجت باللغة العربية، تمّ أيضًا دبلجة الأعمال الأجنبية التي اختارتها القناة بعناية كبيرة لمشاهديها الصغار.

ومن أهمّ البرامج التي ستقدمها "روتانا KIDS " (افتح يا سمسم- وصغار ستار- وموغلي فتى الأدغال - ومغامرات ماهر - وتنانين كاسلون - وأبطال الكرة الحرة - والعودة الى الجزيره الكنز) وغيرها من البرامج الهامة والمفيدة للأطفال.

وسيتسنّى لكافة مشاهدي "روتانا KIDS" متابعة هذه القناة خلال شهر أبريل بشكل مجاني كليًا، وذلك عبر كلّ من موقع روتانا ( Rotana.net ) وعبر منصّات شركات الاتصالات المعتمدة رسميًا من قبل روتانا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وعبر CANAL+ فى أووربا، وDish Network في أمريكا، وMySat في أستراليا.

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