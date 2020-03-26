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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: لن نتساهل مع مخالفي قواعد العزل الذاتي للحد من كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 09:14 ص
الرئيس الكورى الجنوبى
الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى إن
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توعد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونج سيه-جيون، اليوم الخميس، بعدم التساهل مع المخالفين لقواعد العزل الذاتي الإلزامي بدون أسباب معقولة من بين القادمين من أوروبا والولايات المتحدة؛ وذلك في محاولة للحد من انتقال فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) من الخارج إلى البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع للمقر المركزي للإجراءات المضادة للكوارث والسلامة الذي ترأسه رئيس الوزراء اليوم في المجمع الحكومي في سول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب.

وقال "إن العزل الذاتي هو الإجراء القانوني الإلزامي، ويجب رفع الشكاوى تجاه المخالفين الكوريين، وفرض الترحيل على المخالفين الأجانب".

وأكد رئيس الوزراء أن التزام القادمين من الخارج بالعزل الذاتي بشكل صارم يعزز الحد من انتشار فيروس كورونا وطمأنة الناس. ودعا مسئولين معنيين إلى شرح القواعد ذات الصلة بشكل صحيح للقادمين، ومنعهم من استخدام وسائل المواصلات العامة عند انتقالهم من المطار إلى منازلهم.

وطالب جيونج من الحكومات المحلية بتعيين موظف عام لكل شخص معزول، لمراقبته عن كثب بالاستفادة من نظام تحديد المواقع.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد قررت تشديد إجراءات الدخول للقادمين من الولايات المتحدة ابتداء من يوم 27 مارس، لتفرض عليهم عزلا ذاتيا إلزاميا لمدة 14 يوما.

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