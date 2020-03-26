بـ٦ طعنات.. تمزيق جسد سيدة على يد زوجها فى الدقهلية

استقبلت مستشفى طوارئ المنصورة سيدة مصابة بعدة طعنات إاثر اعتداء زوجها عليها.وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من النقيب عبدالكريم لملوم قائد حرس مستشفى طوارئ المنصورة، يفيد باستقبال سيدة تدعى «منى. أ»، ٣٥ سنة، مصابة بـ٦ طعنات بأماكن متفرقة بجسدها، جراء اعتداء زوجها عليها.وعلى الفور، قام فريق من قسم جراحة القلب والصدر، برئاسة الدكتور فتوح علاء الدين، المدرس المساعد لجراحة القلب والصدر، والدكتورة رانيا يوسف، والدكتور محمد زهران، والدكتور محمود نصير، والدكتور أمير سعيد، بعمل العمليات اللازمة مؤكدين أن السيدة مصابة بثلاث طعنات نافذة فى الصدر، أحدهم أصاب الشريان الأورطى وثلاث طعنات فى الذراع الأيسر.