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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رجال الأعمال»: مجلس الوزراء وافق على تشغيل الموانئ للصادرات طوال اليوم

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:45 م
المهندس علي عيسي
المهندس علي عيسي رئيس جمعية
أسماء إبراهيم
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أكد المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن التصدير الزراعي سيتأثر سلبًا بسبب قرار حظر التجوال، مؤكدًا أنه لا يصح تطبيقه على الموانئ والصادرات، مطالبًا بإعادة النظر في ذلك القرار.

وأكد عيسى، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه تلقى اتصالا من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يؤكد له أنه تم أخذ موافقة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشغيل الموانئ للصادرات، وأشار وزير المالية أنه تم إبلاغ الموانئ والتوكيلات الملاحية ووزارة النقل بالعمل 24 ساعة لجميع الصادرات.

ولفت رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن مجتمع الأعمال يعلم خطورة الوضع الصحي الحالي بالبلاد، مؤكدًا أنه من الضروري وضع الاقتصاد والعمالة في الحسبان للنهوض بالبلاد.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن فى مؤتمر صحفى أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وغلق المحال من 5 مساءً حتى 6 صباحًا، مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، موضحًا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4000 جنيهًا وتصل للحبس.

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