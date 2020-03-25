برلماني: قرار تأجيل أقساط المشروعات الصغيرة 6 أشهر خطوة ممتازة

وصف النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، قرار محافظ البنك المركزي بتأجيل أقساط الشركات الصغيرة والمتوسطة 6 أشهر بالإيجابي، وخطوة ممتازة لأصحابها، كون وضعها حساس وهي الأسرع تأثرًا لاعتمادها على عمالة يومية وغير منتظمة، مؤكدًا أن القرار خطوة إيجابية من الدولة للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي الوطني وتخفيف العبء عن هذه الفئة نتيجة أثر تفشى فيروس كورونا المستجد وطمأنة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت مشروعاتهم بشكل مباشر من هذا الفيروس ومن عدم التزامهم بالسداد.وقال المسعود، في بيان، إن هذه القرارات تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على المنظومة الاقتصادية بكافة أشكالها سواء كانت استثمارات كبيرة أو صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر.وفى هذا السياق، أثنى المسعود على الدور الحيوي المهم الذي تقوم وزارة التجارة والصناعة في تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الممولة من خلال جهاز المشروعات الصغيرة، والتي تضررت ومساندتها لحين انتهاء أزمة انتشار كورونا وآثارها الاقتصادية السلبية ومد فترة سداد أي مشروع تضرر أو واجه عقبات أدت لإغلاقه أو لقلة إنتاجيته أو ما شابه للتخفف من آثار الأزمة الراهنة، ودعم هذه المشروعات لحين استقرار الأسواق، وعودة دوران عجلة الاقتصاد الوطني.