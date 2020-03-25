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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمر خيرت مع على الحجار و3 نجوم آخرين فى حفل أون لاين من دار الأوبرا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:22 ص
عمر خيرت وعلي الحجار
عمر خيرت وعلي الحجار
محمود حفنى
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تبث يوم الخميس المقبل في التاسعة مساءً، دار الأوبرا المصرية عبر موقع وزارة الثقافة، حفل يضم علي الحجار ومدحت صالح وريهام عبد الحكيم وأمينة خيرت مع الموسيقار عمر خيرت، وذلك في خطوة استباقية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد بتشجيع المواطنين على التواجد في المنازل، في إطار مبادرة «بين إيديك» التي أعلنت عنها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وتم تدشين موقع للوزارة يعمل أون لاين علي صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة لبث بعض أنشطة الوزارة للجماهير بالمنازل، وسيكون من ضمنها الحفل الخميس المقبلة.

ويعد قرار وزيرة الثقافة خطوة جادة لمواجهة فيروس كورونا على الصعيد الثقافي، حيث تصل الأنشطة للمتلقي بالمنازل بعد قرار تعليق الأنشطة خوفا من انتشار الفيروس.

كان الفنان الكبير علي الحجار، أعلن عن هدية إلى جمهوره المتواجد في المنازل خلال الفترة الحالية، بعد تعليمات الحكومة بتواجد المواطنين في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة؛ خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد والذي انتشر في معظم أنحاء العالم.

وأكد علي الحجار، في مقطع فيديو منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه نظرًا لتواجده في المنزل وتضامنًا مع جمهوره المتواجد في المنازل أنه سيقدم عدة هدايا لجمهوره، أبرزها سيكون حفل أون لاين عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيتم تحديد موعده بالاتفاق مع الجمهور لاختيار الوقت المناسب.

وأضاف «الحجار»، في الفيديو المنشور على «فيس بوك»، أنه نظرًا لتواجد الاستديو الخاص به في منزله سيقدم برنامجًا جديدًا سيحمل اسم «ساعة تجلي» سيعيد من خلاله الأغاني القديمة بشكل جديد يناسب الشباب في الوقت الحالي، لافتًا إلى أنه سيكون مرتين كل أسبوع.

كما شارك المطرب مدحت صالح مؤخرًا في مهران دندرة بالصعيد وهو أول دروة للمهرجان في الغناء وقام بتقديم عدد من أغانيه الشهيرة منها «بحار - الثانية كل مرة - علمونى عينيكي – يادركسيوني - أنا مش فارس ولا فتى أحلام - لما سبتني - وجوبا».

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