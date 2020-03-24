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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هل كورونا غضب من الله أم ابتلاء؟.. شريف شحاته يجيب (فيديو)

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:17 م
الداعية شريف شحاته
الداعية شريف شحاته
سناء إسماعيل
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رد الداعية شريف شحاته، على الأقاويل المنتشرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول أن انتشار فيروس كورونا، هو ابتلاء من الله، مؤكدًا أنه كلام لا أساس له.

وقال خلال لقائه في برنامج "الحقيقة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يوجد فرق بين الغضب والابتلاء، فالغضب لا يستطيع أحد أن يحكم عليه ونحن لسنا آله، ووظيفتنا أننا عبيد.

وتابع أن ما نعانيه الآن هو ابتلاء من الله بدليل أن العلماء قالوا إن الميت متأثرًا بكورونا فهو في مقام الشهيد، مؤكدًا أن خوفنا وغضبنًا وهمنا كلها تكون في ميزان حسناتنا بدليل قول الرسول: "ما يصيب المسلم من نصب، ولا وصب، ولا هم، ولا حزن، ولا أذى، ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها خطاياه".

كما أكد أن الطاعون كان موجودًا منذ عهد الرسول عليه السلام بدليل قوله: "إِذَا سَمِعْتُمْ بالطاعون بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْه".

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