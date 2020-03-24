هل فيروس «هانتا» يمثل خطرا جديدا على العالم؟.. استشاري وبائيات يجيب

قال الدكتور أمجد الخولي، استشارى وبائيات منظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمي للشرق الأوسط، إن فيروس هانتا الذي ظهر مؤخرَا في الصين، فيروس محلي لا داعي للذعر منه، لن يسبب مشكلة عامة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن انتقال الفيروس ضئيل جدا وفرص تحوره ضئيلة.وعن كيفية مواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره، قال الخولي، إن الحل الوحيد محاولة التزام المنزل، وتجنب الأماكن المزدحمة.وأكد الخولي، أن دواء الملاريا لا يعالج فيروس كورونا، وشرائه من الصيدليات خلق مشكلة كبيرة لمن يحتاجونه، كما أنه لم يق من يتناوله للوقاية من كورونا.