مقترح برلماني بتخفيض فواتير المحمول والإنترنت 50%

طالب النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرارات من الوزراء المختصين بالغاء فواتير الكهرباء والمياه خلال الفترة الزمنية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، على الشريحتين الأولى والثانية لتخفيف الأعباء المعيشية على الطبقات الكادحة.وتساءل الجندي، في بيان اليوم: "هل مع انخفاض سعر البترول ستقوم الحكومة بتحمل فواتير الكهرباء والماء عن الشريحتين الأولى والثانية، مؤكدا أن ذلك الأمر لن يحمل الموازنة العامة للدولة مبالغ كبيرة، خاصة مع انخفاض سعر برميل البترول الذي وصل إلى 20 دولارا، وبالتالي سيكون هناك وفر كبير في تكاليف الطاقة والدعم".كما اقترح عضو مجلس النواب، على الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول الخاصة منح تخفيض على فواتير المحمول والنت بنسبة 50% عن نفس الفترة، خاصة أن دروس التعليم والامتحانات والمحاضرات الجامعية لتلاميذ المدارس والجامعات أصبحت تتم من خلال النت، حتى يتم تخفيف الأعباء المالية على أولياء أمور التلاميذ والطلاب.