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محمد العسيري
الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مقترح برلماني بتخفيض فواتير المحمول والإنترنت 50%

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:11 م
النائب مصطفى الجندي
النائب مصطفى الجندي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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طالب النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرارات من الوزراء المختصين بالغاء فواتير الكهرباء والمياه خلال الفترة الزمنية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، على الشريحتين الأولى والثانية لتخفيف الأعباء المعيشية على الطبقات الكادحة.

وتساءل الجندي، في بيان اليوم: "هل مع انخفاض سعر البترول ستقوم الحكومة بتحمل فواتير الكهرباء والماء عن الشريحتين الأولى والثانية، مؤكدا أن ذلك الأمر لن يحمل الموازنة العامة للدولة مبالغ كبيرة، خاصة مع انخفاض سعر برميل البترول الذي وصل إلى 20 دولارا، وبالتالي سيكون هناك وفر كبير في تكاليف الطاقة والدعم".

كما اقترح عضو مجلس النواب، على الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول الخاصة منح تخفيض على فواتير المحمول والنت بنسبة 50% عن نفس الفترة، خاصة أن دروس التعليم والامتحانات والمحاضرات الجامعية لتلاميذ المدارس والجامعات أصبحت تتم من خلال النت، حتى يتم تخفيف الأعباء المالية على أولياء أمور التلاميذ والطلاب.

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