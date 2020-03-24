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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خليك في البيت.. إطلاق «روتانا KIDS» بداية أبريل

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:51 م
روتانا KIDS
روتانا KIDS
حسين الجندي
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قررت مجموعة قنوات روتانا إطلاق قناة خاصة بالأطفال، بداية أبريل المقبل؛ وذلك لمساعدة العائلات على قضاء وقت ممتع ضمن نطاق منازلهم، ولحثّهم على عدم تركها في ظل هذه الأوضاع الحرجة، في مبادرة خاصة من شبكة قنوات روتانا خلال الفترة الحالية، وتضامنًا مع مشاهديها في جميع أنحاء العالم.

وبذل مسئولو شبكة قنوات روتانا مجهودًا خاصًا لإطلاق قناة "روتانا KIDS" التي ستقدم مضمونًا مسليًا وتعليميًا لأطفال العالم العربي، بحيث ستتضمن خريطة برامج القناة أبرز وأفضل الإنتاجات العربية والعالمية لتقديمها لشريحة المشاهدين الذين تتراوح أعمارهم بين سن الثلاث سنوات وحتى 12 عامًا. 
 
محتوى "روتانا KIDS" سيُقدم  كاملًا باللغة العربية الفصحى، إلى جانب البرامج التي أنتجت باللغة العربية، تمّ أيضًا دبلجة الأعمال الأجنبية التي اختارتها القناة بعناية كبيرة لمشاهديها الصغار.

ومن أهمّ البرامج التي ستقدمها روتانا KIDS  (افتح يا سمسم- صغار ستار- موغلي فتى الأدغال - مغامرات ماهر - تنانين كاسلون - أبطال الكرة الحرة - العودة الى الجزيرة الكنز) وغيرها الكثير من المضمون الممتع. 
 
يذكر أنه سيتسنى لكل مشاهدي "روتانا KIDS" متابعة هذه القناة خلال شهر أبريل بشكل مجاني كليًا، وذلك عبر كلّ من موقع  روتانا (Rotana.net) وعبر منصّات شركات الاتصالات المعتمدة رسميًا من قبل روتانا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعبر CANAL+ فى اوربا وDish Network في أمريكا وMySat في أستراليا.

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