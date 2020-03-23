إليسا تساند الوزيرة مى شدياق بعد إصابتها بكورونا

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على دعم مساندة مي شدياق، وزيرة الدولة لشئون التنمية الإدارية سابقًا، بعد الإعلان عن إصابتها بالفيروس، عقب عودتها من فرنسا.وقالت إليسا، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "بعض النساء يولدن مقاتلين وأنت أعلى! أنت أقوى بكثير من الفيروس وسننتظر رؤيتك تخرجي منه فائزًة... مثل كل مرة يا مي شدياق".وكانت مي شدياق، قد قالت في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي قبل قليل: "بعد عودتي من العاصمة الفرنسية باريس في الأسبوع الماضي، ظهرت لدي بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصابة بفيروس الكورونا مما استدعى الزامي فورًا بالحجر المنزلي".وأضافت: "أجريت نهار السبت فحوصات طبية في مستشفى Hotel Dieu للتأكد من سبب العوارض.. وبعد ظهور نتائج التحاليل منذ قليل، طلب مني التوجه إلى المستشفى للعلاج بعد تأكيد إصابتي بالفيروس.. وأشير إلى أن حالتي ليست حرجة وسأنضم قريبًا إن شاء الله إلى لائحة المتعافين من فيروس كورونا".