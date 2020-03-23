بالدليل.. الباز ينفى شائعات الإخوان حول إصابة الوزير عباس كامل بـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الشائعات التي رددتها منصات الإخوان الإرهابية حول إصابة الوزير عباس كامل، مدير المخابرات العامة، بفيروس كورونا المستجد.وقال "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن اليوم كان هناك اجتماع حضره الوزير عباس كامل مع وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، ورئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، لمتابعة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، وتم رفع تقرير لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بما تضمنه الاجتماع، وصور هذا الاجتماع ستُنشر خلال ساعة على الأكثر من الآن.وتابع: "دي معلومة حقيقية تهدم كل المعلومات اللي نشرتها الجماعة الإرهابية، والتي تستهدف نشر الشائعات وبث الذعر بين الناس، وهذا يثبت أن كورونا أثبت أن الإخوان أغبى جماعة على مر التاريخ".