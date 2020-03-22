«داعية فتنة».. الباز يدعو الأوقاف لمحاسبة مصطفى العدوي

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقطع فيديو للداعية مصطفى العدوي، يصف فيه الدولة بأنها ضد الدين، بسبب قرار وزارة الأوقاف والأزهر بتعطيل الصلاة في المساجد خوفا من انتشار وباء كورونا.وقال الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور": "الراجل دة جاي مطرود من اليمن لأنه حتى مش ملتزم بأدبيات السلفية".وأكد الباز أن مصطفى العدوي "داعية فتنة"، لافتًا إلى أنه بدلًا من مساندة الدولة في حربها ضد كورونا، يخرج ليدعو الناس لإقامة صلاة الجماعة في الشارع، ويزعم بأن الدولة ضد الدين.وأضاف أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أول من وضع إجراءات العزل على الأرض، متابعًا: "الرسول قال لو في الأرض اللي أنت فيها وباء لا تدخل هذه الأرض ولا تخرج منها إن كنت فيها".ودعا الباز وزارة الأوقاف للتصدى للدعوات المغرضة من الجماعات السلفية والتصدي لمصطفى العدوي.