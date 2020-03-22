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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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الجلوس فترات طويلة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب للنساء

الأحد 22/مارس/2020 - 03:53 م
النساء
النساء
إسلام جمال
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أظهرت دراسة جديدة أن المسنات اللائي يجلسن لفترات طويلة كل يوم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

ووفقًا لما ذكره موقع "medicalnewstoday" الطبى، فقد تزيد النساء الأكبر سنًا من خطر الإصابة بأمراض القلب إذا جلسن لفترات طويلة دون انقطاع.

ويصف العديد من العلماء والمتخصصين في الرعاية الصحية الجلوس كآفة للصحة الحديثة، فهذا يفعله الكثير من الأشخاص، خاصة النساء.

دراسة: الجلوس لأكثر من 8 ساعات خطر يهدد الصحة
وجدت دراسة على ما يقرب من 6000 شخص في الولايات المتحدة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا أن 1 من كل 4 أشخاص جلسوا لأكثر من 8 ساعات في اليوم.

واستنادا إلى البيانات التي تم جمعها في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية، وجدت الدراسة أن 3% فقط من المستجيبين كانوا يجلسون أقل من 4 ساعات في اليوم وكانوا نشيطين.

وأكد الباحثون في مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن النساء بعد انقطاع الطمث مع زيادة الوزن والسمنة يجلسن بشكل أكبر، الأمر الذى يعرضهن للخطر.

وفي هذه الدراسة القائمة على الملاحظة، قام الباحثون بتحليل البيانات كمجموعة واحدة، حيث قاموا أيضًا بتقسيمها إلى مجموعتين عرقيتين، لمعرفة ما إذا كان إجمالي وقت الجلوس يختلف حسب المجموعة، وكيف أثر ذلك على خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقالت الدكتورة دوروثي سيرز، من كلية الطب بجامعة "أريزونا ستيت" في فينيكس، في حديث مع ميديكال نيوز توداي، إنه من الناحية التاريخية تم فحص أمراض القلب لدى النساء، على الرغم من كونها السبب الأول للوفاة بين النساء.

ثلث النساء يواجهن خطر الوفاة بسبب أمراض القلب
أكدت «سيرز» أن امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء تواجه الموت بسبب أمراض القلب، خاصة النساء الأكبر سنًا.

وأشار الباحثون إلى أنه من المهم فهم كيفية تأثير السلوكيات على هذا الخطر، حيث تتزايد الدلائل على أن الجلوس لفترات طويلة مرتبط بأمراض القلب ومخاطر الوفيات، خاصة عند كبار السن.

وأضاف الباحثون أن النساء بعد سن اليأس من المحتمل أن يكون لديهن خطر مضاعف للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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