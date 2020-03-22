ضحايا السخرية من شباب «تيك توك»: لم نعلم بنشر ما حدث على الإنترنت

تستمع نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأحد، إلى ضحايا منطقة المقطم الذين تعرضوا للتنمر والسخرية من 4 عاطلين من خلال تصويرهم خلسة عقب إجراء مقالب لهم ونشرها على تطبيق «تيك توك».وقال المواطنون إنهم تفاجأوا بأن أبنائهم وأقاربهم يخبرونهم بوجود مقالب لهم على مواقع التواصل الاجتماعي وسقوطهم على الأرض من قبل شابين يستقلان مركبة بخارية ووجود موسيقى مركبة عليهم فتفاجأوا بالأمر خاصة أنهم اثناء ارتكاب الواقعة كانوا يعتقدون أن الأمر صدفة وأنهم سقطوا دون ترتيب ولكن بمشاهدة الفيديوهات أخذوها وتوجهوا بها إلى قسم شرطة المقطم وحرروا بلاغات ضدها.ومن المقرر أن يتم مواجهتهم بالمتهمين: «محمد كاريكا»، «كرم. ع»، «عبدالرحمن. م»، «محمود. ع».وكشفت تحقيقات النيابة عن استخدام المتهمين دراجتين بخاريتين ويقوم اثنان منهم باستخدام حبال لعرقلة بالشارع وقيام اثنين آخرين بتصويرهم بالهواتف المحمولة فيديو وإنزال تلك الفيديوهات على حسابهم على تطبيق «تيك توك».وقالت النيابة إن المتهمين يسكنون في المنطقة المقطم وخططوا معًا لإنشاء حساب على تطبيق «التيك توك» تكون فكرته مقالب في المواطنين في الشارع والسخرية منهم للحصول على عدد كبير من المتابعين له ويقومون بتركيب الفيديو على موسيقى مضحكة وبالفعل صوروا العديد من المقاطع المضحكة حتى تم ضبطهم.تعود تفاصيل الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الفيديوهات تظهر قيام أربعة أشخاص باستقلال دراجتين بخاريتين، وقيام أحدهم بإسقاط أحد المارة أرضًا عن طريق عرقلته بالقدم، وقيام آخر بالتصوير ونشر المقطع مصحوبًا بتعليقات ساخرة.وعقب ظهور الفيديوهات، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتهمين، وتمكن رجال الأمن من القبض عليهم، حيث تبين أن المتهمين يقومون بربط حبل بين الدراجتين البخاريتين لإسقاط المارة بالشارع والسخرية منهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.