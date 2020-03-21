إصابة 139 بـ«كورونا» ووفاة 15 في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 15 حالة.وأوضحت لجنة متابعة ورصد وباء كورونا التابعة للوزارة في بيان اليوم ارتفاع عدد الحالات المصابة بالمرض أيضا إلى 139 حالة، فيما تم تسجيل 22 حالة تماثلت للشفاء وتسجيل 34 حالة مشتبه بإصابتها اليوم موجودة بالمستشفيات وذلك وفق قناة "النهار" الجزائرية.ولفت البيان إلى أن متوسط أعمار حالات الوفيات 64 سنة، وكلهم يعانون من أمراض مزمنة.وكشف بيان الوزارة عن معظم الحالات التي تم تسجيلها متمركز ة في ولاية البليدة حيث تم تسجيل 78 حالة بالولاية من أصل 139 حالة، فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة بالبليدة من أصل 15 حالة.