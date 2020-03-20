وزيرة الصحة عن الاستخفاف بكورونا: مش عارفة العواقب هتكون إيه!

دعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، المواطنين إلى عدم الاستهتار والاستخفاف بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن ما حدث في إيران كان بسبب مولد مقام في مدينة قم الإيرانية.وأضافت هالة زايد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر» أن إيران حاليا بها آلاف القتلى، وأرجو من المصريين الالتزام بالقرارات الحكومية والتعليمات الصحية، والمباعدة مفهوم معناها «الحرم المكي اتقفل والقرارات الحكومية هي اللي هتتاخد وتتطبق».وتابعت: «نحن كمسئولين عن أنفسنا وأسرنا إذا خالطنا أحدا مصابا، فأنت لا تعرف حجم ما جلبته لأسرتك والمجتمع.. لو حالة واحدة اتاخدت باستهتار أنا مش عارفة العواقب هتكون إيه، نحن نفعل مجهود فوق المنطق والطاقة، لأن بعض الناس مصرة على المخالطة، وكل الإجراءات الكثيرة التي تتخذها الدولة هدفها واضح جدا».