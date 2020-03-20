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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عمرو أديب لغير الملتزمين بمنع التجمع: «هنبقى زي كاليفورنيا»

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:35 م
عمرو أديب
عمرو أديب
أحمد عبد الرازق
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انفعل الإعلامي عمرو أديب على الهواء، خلال حديثه عن فيروس كورونا وأفعال بعض المواطنين غير المتعاونة مع قرارات الدولة بتقليل الاختلاط والتصميم على فتح المقاهي مما يمثلًا عبئًا على الدولة وأجهزتها الشرطية، كما يمثل عبئًا مستقبليًا على المنظومة الصحية حال تصاعد حدة انتشار الفيروس.

وأضاف أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن ولاية كاليفورنيا الأمريكية قرر حاكمها منع النزول نهائيا وفرض حظر شامل تفاديًا لتفاقم الأوضاع بالولاية.

وتابع أديب تعليقا على تصرفات العديد من المواطنين بمخالفة قرارات الدولة وعدم التعاون معها: "ليه يا جماعة بتعملوا كده.. إيه الهدف؟.. أنتو كده هتجبروا الحكومة تعمل زي كالفيورنيا تفرض حظر شامل.. ولا من 7 ولا من 6 وكله فى البيت ما حدش يخرج أنا بحافظ على البلد وماحدش يقدر يكلمني".

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