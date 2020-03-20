مؤمن نور يروى موقف كوميدي له مع عادل إمام

روي الفنان مؤمن نور، موقف كوميدي تعرض له في أحد الأعمال الدرامية أمام الزعيم عادل إمام.وأضاف نور خلال حواره مع الإعلامية نيفين أنور، مقدمة برنامج قعدة صبايا على شاشة "المحور": "تعرضت لزهايمر في أول مشهد أقف فيه أمام الزعيم عادل إمام، حيث دخل الزعيم في نوبة ضحك، بسبب تعرضي للنسيان فاحتضني الزعيم".وأشار الفنان مؤمن نور إلى أنه خريج كلية تجارة جامعة الإسكندرية، وحصل على شهادة بكالوريس التجارة بعد 12 عاما، موضحا أن السبب في الرسوب داخل الكلية هو نزوله للقاهرة كثيرا.