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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مؤمن نور يروى موقف كوميدي له مع عادل إمام

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:24 م
الفنان مؤمن نور
الفنان مؤمن نور
أحلام عبدالرحمن
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روي الفنان مؤمن نور، موقف كوميدي تعرض له في أحد الأعمال الدرامية أمام الزعيم عادل إمام.

وأضاف نور خلال حواره مع الإعلامية نيفين أنور، مقدمة برنامج قعدة صبايا على شاشة "المحور": "تعرضت لزهايمر في أول مشهد أقف فيه أمام الزعيم عادل إمام، حيث دخل الزعيم في نوبة ضحك، بسبب تعرضي للنسيان فاحتضني الزعيم".

وأشار الفنان مؤمن نور إلى أنه خريج كلية تجارة جامعة الإسكندرية، وحصل على شهادة بكالوريس التجارة بعد 12 عاما، موضحا أن السبب في الرسوب داخل الكلية هو نزوله للقاهرة كثيرا.

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