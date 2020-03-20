تامر حسني يواصل تسجيل أغنيات ألبومه الجديد.. وهذا موعد طرحه

يواصل النجم تامر حسني تسجيل أغنيات ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرحه خلال موسم الصيف المقبل، وتحديدا خلال موسم عيد الفطر المقبل.ويتعاون تامر حسني خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين على رأسهم الملحن محمد رحيم والذي يشترك في الألبوم بأغنيتن الأولى من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والثانية من كلمات وألحان محمد رحيم.وفي سياق مختلف توقف صناع فيلم "مش أنا" الذى يخوض بطولته تامر حسنى عن تصوير العمل خلال الفترة الحالية، امتثالًا للإجراءات الاحترازية التى قررتها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد"، ولقرار نقابة المهن التمثيلية بتوقف تصوير المشاهد التى تتطلب مجاميع وأعدادًا كبيرة، ومن المقرر طرح الفيلم بالسينمات خلال موسم الصيف ايضا بالتزامن مع طرح الألبوم.وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى اجتماعى وبه لمسة «كوميدية لايت»، وتجسد الفنانة سوسن بدر دور والدة تامر حسنى، بينما يجسد ماجد الكدوانى دور صديقه المقرب، أما الفنانة حلا شيحة فتجسد دور حبيبته، وتجمعهما ظروف اجتماعية، ويتعرضان للعديد من المواقف الطريفة والمثيرة أيضًا المليئة بالأكشن والإثارة.«مش أنا» قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، ويشارك فى بطولته كل من سوسن بدر، وشيرين، وحلا شيحة التى تعود بهذا الفيلم إلى شاشات السينما بعد غياب ١٣ عامًا، منذ آخر أفلامها «كامل الأوصاف» الذى قدمته مع الراحل عامر منيب.