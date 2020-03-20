أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

تعلم الفنان فريد شوقي الكتابة والتأليف السينمائي على يد الراحل سيد بدير، والأديب العالمى نجيب محفوظ، وكان أول إنتاجه فى مجال التأليف فكرة فيلم "الأسطى حسن"، إخراج صلاح أبوسيف، وكتب السيناريو الخاص به سيد بدير، ثم كتب فريد شوقى للسينما، أفلام عديدة، "حميدو، ورصيف نمرة ٥، والفتوة، وجعلونى مجرمًا"، وحصل عن فيلم "جعلوني مجرما" على جائزة القصة من الدولة.كان الفنان الراحل فريد شوقى يكتب بعض أفلامه لنفسه، فهو يعرف جيدًا ماذا يريد، كما كان يتحدى أن يجيد كاتب غيره كتابة أفلام سينمائية بنفس الجودة إلا نادرًا.في لقائه مع جريدة "الجمهورية" عام ١٩٩٠، قال فريد شوقي إن فكرة مسرحية "الواد سيد الشغال" مأخوذة من مسرحية "جوز مراتى" بالمقاس والديكور.وقال الفنان الراحل، أنه لم يتهم عادل إما بالسرقة وقت تقديم المسرحية لأنه لم يكن قد صار نجمًا.