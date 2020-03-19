«الصحة» تناشد العائدين من العمرة مؤخرًا بالحجر الذاتي

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن تقليل الاختلاط بشكل عام هو الهدف من القرارات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الوضع الوبائي يُقيم داخليًا بشكل لحظي وبناء عليه يتم اتخاذ قرارات بشأنه يوميًا للحفاظ على المواطنين.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار": "وزير الإعلام حريص على إعلان الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة بشكل لحظي وعلى المواطنين ملازمة البيوت والابتعاد عن التجمعات وهذه مسئولية قومية وليست مسئولية دولة أو فرد معين".وناشد المصريين العائدين من العمرة مؤخرًا التزام منازلهم لمدة 14 يوميًا كإجراء احترازي للعزل الذاتي، حتى لو لم يظهر عليهم أي أعراض حفاظًا على أنفسهم وعلى المحيطين بهم.